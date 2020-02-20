Представлен обновленный Honda Civic Type R

Новинка получила 20-дюймовые кованые диски BBS, обутые в шины Michelin Cup 2.

Honda обновила свой "заряженный" хэтчбек Civic Type R и представила два новых варианта модели: специальную облегченную модель для гонок и более изящную версию существующего автомобиля.

Хот-хэтч 2020 Type R в версии Sport Line был разработан, чтобы предложить "более сдержанный стиль и более утонченную езду" для тех, кто считает существующую модель слишком мягкой.

Самым значительным внешним изменением является удаление большого заднего крыла в пользу более низкого, более тонкого элемента, а также появились 19-дюймовые колеса, обутые в шины Michelin Pilot Sports 4S.

Интерьер также подчеркивает визуальную драматичность благодаря черной обивке сидений с красной строчкой. Однако это не все эстетические изменения - наряду с новыми шинами в багажнике, задней двери была добавлена дополнительная звукоизоляция для снижения уровня шума, вибрации и резкости (NVH). Продажи модели стартуют в конце лета 2020 года.

Новый Civic Type R Limited Edition, как и следует из названия, будет выпущен ограниченным тиражом в количестве всего 100 экземпляров для Европы, а в Великобритании будет выделено только 20. Honda утверждает, что она "спроектировала модель так, чтобы она была самым динамичным, доступным полноприводным хэтчбеком ", и является самым экстремальным Civic Type R.

Ключом к привлекательности Limited Edition является режим экономии веса: Honda убирает кондиционер, сенсорный экран и некоторые другие элементы, снижая тем самым вес на 47 кг. Однако, в отличие от Renault Megane RS Trophy R, он сохраняет свои задние сидения.

Honda утверждает, что она модифицировала амортизаторы и откалибровала рулевое управление для соответствия новому сочетанию колес и шин, а также для повышения уровня обратной связи. Эксклюзивная краска Sunlight Yellow с контрастной глянцевой черной крышей, дверными зеркалами и воздухозаборником направлена на увеличение визуального влияния Limited Edition, в то время как у каждой модели есть табличка на приборной панели.

Две новых версии в линейке дополняют обновленный Type R, который впервые был представлен в январе. Визуальные изменения были незначительны и включают в себя перепрофилированные бамперы и фонари, но опять же акцент делается на технические усовершенствования - например, более крупное отверстие воздухозаборника в сочетании с новым сердечником радиатора для снижения температуры охлаждающей жидкости до 10 градусов.

Подобные термические улучшения были достигнуты с новой тормозной системой, в результате чего передние двухсекционные плавающие диски уменьшают неподрессоренный вес на 2,5 кг. Их повышенная тепловая эффективность снижает затухание тормозов, а также уменьшает ход педали на 15 мм. Утверждается, что модернизированные втулки подвески и шаровые опоры дополнительно улучшают управляемость, в то время как параметры адаптивных амортизаторов были расширены.

В салоне новинки наряду с пересмотренной информационно-развлекательной системой с физическими кнопками быстрого доступа, появилось рулевое колесо с отделкой из Alcantara и новый селектор переключения передач в форме капли с более точным переключением.

Еще одна новая технология включает в себя систему активного управления звуком, использующую автомобильные динамики для усиления звука двигателя в режимах Sport и R + и маскировки его в модели Comfort.

Также был представлен новый регистратор данных с, названный LogR, который позволяет водителю в реальном времени видеть температуру и давление компонентов, а также использует GPS и G-метры, чтобы помочь водителям достичь наилучшего возможного времени круга.