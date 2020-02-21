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Пятница, 21.02.2020
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Новый Volkswagen Golf GTI представят в Женеве

Новый Volkswagen Golf GTI представят в Женеве
10:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Как и обычный Golf, Golf GTI получит выгоду от многих тех же технологических улучшений, которые были внесены в новую модель по сравнению с предыдущей.

Volkswagen будет участвовать в Женевском автосалоне этого года не с одним, а с двумя новыми вариантами Golf.

Golf GTI присоединится к GTD на автомобильном шоу, которое должно начаться в начале следующего месяца.

GTI горячо ожидали, так как VW представил Golf восьмого поколения в октябре прошлого года. VW также дразнил переднюю часть хэтчбека с объявлением об открытии.

Golf Travel Assist будет доступен в GTI, который может управлять рулем, торможением и ускорением на шоссе со скоростью до 210 километров в час.

Он также будет использовать коммуникационную технологию VW Car2X, которая может обмениваться информацией с другими близлежащими транспортными средствами и придорожной инфраструктурой. 

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Подробности о трансмиссии GTI остаются в строгой безопасности. VW говорит: "Турбодвигатель GTI превзойдет ожидания". Однако в прошлом месяце фотографии, опубликованные были направлены на то, чтобы показать, что GTI будет производить 242 лошадиных силы. Хотя это ниже, чем, по слухам, 255 л.с, но это больше, чем текущая мощность GTI в 228 л.с.

К сожалению, тизер-изображение, выпущенное VW, не показывает ничего из того, что мы еще не видели. Раскрытие Golf в прошлом году продемонстрировало тонкий редизайн автомобиля. Знаменитая красная полоса GTI на решетке радиатора возвращается, в то время как VW также предложит опциональную подсвеченную решетку радиатора, которая видна на фотографии тизера.

Раскрытие Golf GTI увлекательно, и все - культовый хэтч-хэтч продолжается, но его раскрытие также означает, что мы намного ближе к более горячим вариантам Golf. Есть Golf TCR по слухам 296 л.с. на кране, в то время как Golf R будет по слухам 329 л.с.

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Авто, Новинки авто, Volkswagen Golf GTI.
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