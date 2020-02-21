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Cupra официально представила хэтчбек Leon eHybrid (Фото)

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Cupra официально представила хэтчбек Leon eHybrid (Фото)
13:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Это будет первый Leon, который будет носить значок Cupra и будет доступен как с бензиновыми двигателями, так с вариантом PHEV.

Бренд Cupra расширил свою линейку моделей новым "заряженным" хэтчбеком Cupra Leon, первой моделью, предлагаемой с подключаемой гибридной силовой установкой.

В основе новинки лежит четвертое поколение Seat Leon, показанное в прошлом месяце.

Гибридная версия Leon e-Hybrid получил 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 148 л.с., который сочетается с электродвигателем мощностью 113 л.с. и аккумуляторной батареей мощностью 13 кВт/ч. Суммарная отдача такой установки составляет 242 л.с. мощности и 295 Нм крутящего момента.

В стандартном Cupra Leon используется 2,0-литровый бензиновый двигатель TSI EA888 с турбонаддувом, доступный с мощностью 242 л.с. или 298 л.с. Более мощный 306-сильный вариант можно заказать только для модели в кузове "универсал", которая также получает полный привод 4Drive. Все версии используют автоматическую коробку передач DSG с двойным сцеплением и оснащены электрическим дифференциалом повышенного трения.

Увеличенный передний сплиттер, расширенные воздухозаборники, спойлер на крыше и эмблема Cupra отличают Cupra Leon от автомобиля Seat, на котором он базируется. Автомобиль также получил сделанный на заказ выхлоп — две выхлопные трубы для двигателя 242 л.с. и четыре трубы для более мощных вариантов.

Все модели оснащены светодиодными фарами, а также задней светодиодной оптикой. В стандартной комплектации автомобиль получил 18-дюймовыми легкосплавными дисками, но можно заказать 19-дюймовые легкосплавные диски и увеличеные до 370 мм тормоза Brembo.

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Внутри Cupra Leon оснащаются спортивными сиденьями, рулем с кнопками запуска двигателя и выбора режима движения, 10,1-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы и полностью цифровой приборной панелью с заказным режимом Sport View. Android Auto и беспроводной Apple CarPlay также доступны. Кабина оснащена светодиодной подсветкой, а также медными и темными хромированными вставками.

Все модели Cupra Leon будут производиться на заводе Seat в Марторелле, в Барселоне. Он поступит в продажу летом, а поставки для клиентов запланированы на следующие месяцы.

Как и в случае с Seat Leon в четвертом поколении, ожидается, что цены на модели Cupra вырастут по сравнению с предыдущей моделью.

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Авто, Новинки авто, Cupra, Leon eHybrid, Хэтчбек Leon eHybrid.
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