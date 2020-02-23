Polestar вскоре представит таинственный электрический концепт

Polestar показал тизер таинственного концепта.

Марка Polestar опубликовала тизер таинственного безымянного концепта. Затемненное изображение демонстрирует вид на концепт сверху, что позволяет рассмотреть в двух светящихся лучах намек на фирменную переднюю оптику. Задние фонари соединены тонкой светящейся полосой. По одной из версий, речь идет о демонстрации фирменного дизайна, который позволит бывшему заводскому тюнинг-ателье Volvo сделать свои автомобили более узнаваемыми. По второй, концепт является предвестником будущего электрического кроссовера, которого не хватает в линейке шведского бренда.

В любом случае, шоу-кар Polestar Precept продемонстрирует самые современные технологии, включая анонсированную новую информационно-развлекательную систему. Мировая премьера, вполне вероятна, в рамках Женевского автосалона, поскольку Polestar подтвердила проведение пресс-конференции 3 марта.

У Volvo есть электрокар - полноприводный кроссовер XC40 Recharge. В основе модели лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная специально для автомобилей с полностью электрическими и гибридными силовыми агрегатами. Первым ее опробовал лифтбек Polestar 2, начинка которого с минимальными изменениями досталась кроссоверу Volvo.

Volvo XC40 Recharge укомплектован двумя электромоторами одинаковой мощности (по одному на каждой оси) и установленной под полом тяговой батареей на 78 кВт∙ч. Суммарная отдача - 408 л.с. и 660 Нм. Заявленный запас хода - более 400 км по циклу WLTP. Время зарядки до 80% емкости от скоростной зарядной станции - 40 минут.