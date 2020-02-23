Peugeot представила новый полноприводный пикап (Фото)

Peugeot показала свой новый полноприводный пикап Landtrek среднего класса.

Дизайн Peugeot Landtrek разработан в соответствии с фирменной стилистикой марки: крупная решетка радиатора с изображением льва в центре и вертикальные светодиодные огни, создающие знакомую «световую подпись». На рынке пикап предложат в трех вариантах: с одно- или двухрядным салоном и шасси с кабиной. Габаритная длина пикапа с четырехдверной кабиной составляет 5.33 м, размер грузовой платформы 1.63 х 1.60 м, вместимость - две европаллеты.

Двухдверный пикап достигает в длину 5.39 м. Грузовая платформа размерами 2.43 х 1.60 м вмещает три европаллеты. Габаритная ширина пикапа, независимо от типа кабины составляет 1.92 м, ширина между колесными арками - 1.22м, высота бортов грузовой платформы - 500 мм. Грузоподъемность Landtrek может достигать 1.2 тонн, масса буксируемого прицепа - до 3 тонн. Грузовая платформа оборудована светодиодной подсветкой и 12-вольтовой розеткой. Для перевозки длинных грузов предусмотрена версия Workhorse с однорядной кабиной. У такого пикапа нет заднего бампера, что позволяет открывать задний борт на угол до 180°.

Для адаптации пикапа под конкретные задачи предложен набор более чем из 40 специальных аксессуаров, в числе которых боковые подножки, крышка кузова, хромированный кенгурин и защитные покрытия в кузов.

Интерьер Peugeot Landtrek собран из компонентов применяемых в легковых моделях марки. Например, двухспицевое рулевое колесо пикапу досталось от Peugeot 3008, а 10-дюймовым HD-дисплей с горизонтальной ориентацией напоминает от Peugeot 508. Во втором ряду четырехдверной версии установлено модельное сидение, которое в компании называют «уникальным предложением в классе среднеразмерных пикапов». Спинка сидения складывает в пропорции 40:60 или полностью и в сложенном состоянии может выдерживать нагрузку до 100 кг. Также в салоне предусмотрены два крепления isofix для детских кресел. В переднем ряду можно установить как два отдельных сидения с центральным подлокотником, так и трехмерное сидение Multiflex. Многочисленные ящики, полочки, ниши позволяет переводить до 27 литров «мелочевки».

Новинке обещан широкий набор опций, в который войдут 10-дюймовая мультимедийная система поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 7-дюймовый дисплей приборной панели, встроенный накопитель памяти на 10 ГБ, Bluetooth, USB-разъем, двухзонный климат-контроль и от 1 до 4 камер наружного обзора.За безопасность пассажиров отвечает шесть подушек безопасности.

В помощь водителю предусмотрены противобуксовочная система ASR для версий 4x2, система помощи при спуске со склона Hill Descent Control, система стабилизации прицепа Trailer Swing Control и система контроля рядности Lane Departure Warning.

В моторной гамме два агрегата: 1.9-литровый «дизель» с отдачей в 150 л.с. и 350 Нм, и 2,4-литровый бензиновый мотор, развивающий 210 л.с. и 320 Нм. Оба мотора сочетаются с одной из шестиступенчатых коробок - механикой либо автоматом, а опциональная система полного привода сопровождается блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей.

Также пикапу обещана неплохая геометрическая проходимость: дорожный просвет может достигать 235 мм, а углы въезда и съезда - 30° и 27° соответственно при угле рампы в 25°. Глубина преодолеваемого брода составляет 600 мм. В базовую комплектацию включена защита двигателя, грязевая резина и колесные диски диаметром от 16 до 18 дюймов.

Первыми оценить Peugeot Landtrek смогут клиенты марки в Южной Африке и Латинской Америке, где продажи стартуют уже в следующем году. В Европе пикап продавать не планируют, а в других регионах новинка может появиться позже.