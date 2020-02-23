Взорвет рынок: у Cadillac появится первый электрокар

Компания Cadillac готовит среднеразмерный электрический кроссовер.

По сведениям агентства Automotive News, на очередном съезде Национальной ассоциации автодилеров руководитель американской корпорации Стив Карлайл сказал, что дебютный электрокар бренда дебютирует в апреле текущего года на нью-йоркском автошоу.

Станет ли премьера дебютной электрической модели частью главной композиции Cadillac либо это станет отдельное мероприятие, пока неизвестно.

Топ-менеджер также подчеркнул, что у бренда есть большие планы относительно постепенного перехода с ДВС на электрические силовые агрегаты.

"Мы вступаем в новое десятилетие с ДВС, а покинуть его должны на электродвигателях. Однако для этого мы будем вынуждены определенное время существовать и с тем, и с другим одновременно", – рассказал Карлайл.

Предполагалось, что дебют первого электромобиля Cadillac должен был состояться на выставке CES в начале текущего года, однако премьеру пришлось отложить, поскольку кроссовер не получилось подготовить в срок в связи с масштабной забастовкой прошлой осенью.