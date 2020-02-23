Компания Audi раскрыла характеристики дебютного электрокара

Audi рассекретила характеристики дебютного "заряженного" электромобиля.

Немецкая корпорация обнародовала детали относительно S-вариации электрического кроссовера e-tron.

Так, электрокар обзаведётся 3-моторным силовым агрегатом, способным максимально развивать 503 л.с. и 973 Нм.

Помимо этого новинка отличится наличием спортивных атрибутов, вроде обвеса и оформления салона.

С технической стороны Audi e-tron S повторил концептуальный e-tron quattro: один асинхронный электродвигатель располагается спереди, 2 других приводят в движения задние колёса. Благодаря 3-моторной компоновке получилось реализовать систему управления вектором тяги.

В сравнении с 2-моторными e-tron версии 55 quattro, которые выдают 360 л.с. и 561 Нм в простом режиме и 408 л.с. при 660 Нм крутящего момента в 8-секундном режиме overboost, мощность e-tron S в простом режиме увеличилась до 435 л.с. (808 Нм), а максимальная производительность составляет 503 л.с. и 973 Нм.

Время разгона до 100 км/ч сократилось на 1,2 секунды до 4,5 секунды, а "максималка" повысилась до 210 км/ч.

Скорее всего, усовершенствовать динамические характеристики, в частности, удалось, сократив запас хода: батарея у e-tron S простая, на 95 кВт/ч. В настоящее время немецкая марка держит в тайне показатели автономности S-модификации. Для простого e-tron 55 quattro были заявлены 400 км запаса хода по циклу WLTP.

Компания Audi распространила снимки экстерьера концепта e-tron S, имеющего маскировочную окраску, однако сведения об особенностях "горячей" вариации уже есть. Так, новая модель отличится оптимизированной аэродинамикой, 22-дюймовыми колёсными дисками, более мощной тормозной системой с 6-поршневыми суппортами и дисками на 400 мм спереди, а ещё адаптивной пневмоподвеской.

Серийная вариация e-tron S должна дебютировать ближе к концу года. Скорее всего, одновременно состоится дебют и e-tron S, и его "купеобразной" модификации e-tron S Sportback.