Легендарный Toyota 2000GT продадут на аукционе

Этот конкретный автомобиль является одним из 62 2000GT, первоначально продаваемых в Соединенных Штатах с левым рулем.

Уникальная японская модель была выпущена в количестве всего 351 экземпляр.

За десятилетие до того, как была построена первая Toyota Supra, японский автопроизводитель создал плавный и стройный спортивный автомобиль: 2000GT. Спорткар был первым шагом автомобилестроителя в мир производительности, доказательством того, что Toyota тоже может создать спортивный автомобиль, и при этом хорошенький.

Один из этих редких автомобилей будет выставлен на продажу 1-2 мая в рамках аукциона RM Sotheby's Elkhart, Indiana.

Отто Линтон, американский автогонщик, купил автомобиль новым и хранил его в течение 30 лет. Автомобиль с номером шасси MF10-10100 и номером кузова 1090 был недавно отреставрирован специалистами Maine Line Exotics, которые тщательно и кропотливо обновили его, сохранив первоначальный цвет - Solar Red.

В 1960-х годах Япония была известна производством дешевых и разумных экономичных автомобилей, ни один из которых не мог конкурировать с такими, как Jaguar, Porsche и Corvette. Сама идея о том, что японская автомобильная компания представила что-то, что могло бы сразиться с этими производителями, казалась смешной, но Yamaha и Toyota сделали это возможным.

Легендарный дизайнер Рэймонд Лоуи изначально намеревался сотрудничать с Nissan для создания купе с низкой посадкой, но обратился к Toyota, когда Nissan отказался от проекта. Партнерство привело к созданию действительно классического спортивного автомобиля, даже если большая часть мира этого не осознавала.

Приводимый в действие шестицилиндровым рядным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и механической коробкой передач с пятью скоростями, 2000GT был стремительным в управлении благодаря своему весу в 1 088 кг и 49/51 процентному распределению веса. По сегодняшним стандартам производительности, он едва превосходит современную Corolla - с нуля до сотни за 8,2 секунды.

2000GT выпускался с 1967 по 1970 год, и за это время Toyota продала 351 единицу по всему миру, 62 из которых перешли через Тихий океан к берегам США. Пятьдесят лет назад цена одного из этих автомобилей составляла чуть больше 7 000 долларов.

Сегодня эти машины стоят гораздо больше: в 2013 году 2000GT был продан за 1,2 миллиона долларов на аукционе, что сделало его самым дорогим азиатским автомобилем, проданным на аукционе в то время. Недавно еще один образец модели в белом цвете был продан за 511 000 долларов на аукционе RM Sotheby's, доказывая, что, даже если они могут не соответствовать рекордным ценам, эти автомобили продолжают оставаться настоящими коллекционными товарами.

Автомобиль Solar Red, который должен выйти на аукцион в мае, еще не имеет стартовой цены и остается только догадываться, за сколько он уйдет с молотка.