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Ford F-250 получил спецверсию Harley-Davidson

Ford F-250 получил спецверсию Harley-Davidson
14:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новинку разработают на базе флагманской модификации пикапа в варианте Super Duty.

Тюнинг-ателье Tuscany Motor Co. и корпорация Ford представили рендерные изображения пикапа F-250 в вариации Harley-Davidson.

В общей сложности выпустят 250 пикапов в "байкерской" стилистике, причём отмечается, что каждый из них будет иметь до 65 оригинальных элементов.

Новинка также получила "внедорожную" подвеску BDS и особые амортизаторы FOX. 

Внешними особенностями спецверсии можно назвать покрышки BFGoodrich на 37 дюймов, хромированные диски Fatboy на 22 дюйма, имеющие чёрную сердцевину и расширенные колёсные арки, а ещё грузовичок комплектуется новым капотом, увеличенными патрубками системы выхлопа, передним бампером с диодной вставкой и радиаторной решёткой, у которой оранжевая прорисовка.

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В салоне из новшеств можно отметить обшивку кресел из мягкой кожи, эмблемы Harley-Davidson на спинках сидений и подлокотнике, а ещё усовершенствованную "приборку". У всех без исключения пикапов особой вариации есть салон, оформленный в контрастно чёрно-оранжевом цвете, при этом на выбор предлагается 3 оттенка кузова: чёрный, белый и серый.

Двигатель пикапа остался прежним. Так, он оснащается дизельным двигателем объёмом 6,7 литра, который развивает 482 л.с. и 1424 Нм. Вместе с мотором функционирует 10-ступенчатая АКПП.

Стоимость уникальной модификации пикапа будет выше простого Ford F-250 Super Duty примерно на 26 000 долларов, поэтому начальная стоимость "байкерских" грузовичков составит примерно 111 000 долларов.

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Авто, Пикап, Новинки авто, Ford F-250.
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