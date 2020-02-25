Китайская Geely запустила онлайн-продажи автомобилей

Это стратегический шаг, который, как ожидается, увеличит продажи, так как недавняя вспышка коронавируса в основном удерживала людей от посещения автосалонов.

Китайский автопроизводитель Geely запускает онлайн-сервис по продажам в Китае, а также службу доставки, помогая клиентам покупать автомобили, не выходя из дома.

Покупатели могут заказать и настроить свои новые автомобили на веб-сайте Geely, а также организовать тест-драйв, начиная с домашнего адреса потребителя по согласованию с местными дилерскими центрами.

По словам исполнительного директора Geely Виктора Янга, стратегия онлайн-продаж может позволить автопроизводителям напрямую взаимодействовать с клиентами посредством продаж и маркетинга и помочь им накопить опыт, если они захотят продолжать делать это в будущем.

В прошлом Geely использовала сторонние платформы онлайн-продаж, однако это первый раз, когда бренд продает автомобили через собственный веб-сайт. В последние недели другие автопроизводители, такие как Tesla, BMW и Mercedes, также начали активно продвигать свою продукцию через Интернет, поскольку власти Китая предупреждают людей о необходимости держаться подальше от общественных мест.

В первые 16 дней февраля продажи легковых автомобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире, упали на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале объем производства Geely составлял около трети от его обычного месячного объема, но, по сообщениям, около 90% работников вернутся на свои станции к концу месяца.