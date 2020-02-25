Компания Morgan представит в Женеве совершенно новую модель

Британская компания отказалась от двигателей V8 и заменила их на рядные шестицилиндровые моторы твин-турбо производства компании BMW.

Morgan начал новое десятилетие с показа совершенно новой алюминиевой платформы, которая заменила предыдущее стальное шасси, которое использовалось на протяжении последних 83 лет.

Следующим шагом станет презентация совершенно новой модели Morgan, которая дебютирует на предстоящем автосалоне в Женеве в 2020 году на следующей неделе.

Автопроизводитель только что выпустил первый тизер-изображение автомобиля на своей официальной странице в соц.сети Facebook.

Да, оно мало, о чем говорит о новинке, но, судя по общей форме авто, можно с уверенностью предположить, что оно буде выполнено в традиционном стиле оформления компании.

В сопроводительном тексте говорится о том, что под капотом новинки будет находится четырехцилиндровый мотор, этот факт заставляет нас верить, что Morgan представит новое поколение модели Plus 4. Текущая версия этого авто оснащена 154-сильным двигателем, который был позаимствован у Ford, и благодаря которому, машина может разогнаться с 0 до 100 км/ч всего за 7,5 секунды.

"Благодаря четырехцилиндровому двигателю и дополнительной механической коробке передач, наша новинка откроет для компании новые горизонты. Автомобиль построен на базе нашей новейшей алюминиевой платформе CX-Generation".

Очевидно, что, как говорят представители компании, новый спортивный автомобиль будет построен на новой алюминиевой архитектуре, которая, по сравнению с предыдущим алюминиевым шасси, в два раза жестче и весит всего 97 кг.