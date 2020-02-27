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Geely представила роскошный аналог BMW X4

Geely представила роскошный аналог BMW X4
13:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В основе машины лежит платформа, созданная вместе со специалистами Volvo.

Китайская марка Geely продемонстрировала новую вариацию кросс-купе FY11 (Xingyue).

Новинка, окрашенная в специальный голубой оттенок "Arthur Blue", обзавелась тонированным легкосплавными дисками на 19 дюймов, чёрной крыше с панорамным люком и расширенным опциональным набором.

Стоит отметить, что купеобразный кросс является самым премиальным SUV марки и позиционируется как прямой конкурент BMW X4.

Geely FY11 Phantom Knight Limited Edition укомплектовали оптикой на LED матрицах, камерами кругового видеообзора, а ещё оригинальным аэродинамическим обвесом.

Также новую модель укомплектовали адаптивным круиз-контролем, ассистентами, отвечающими за мониторинг "слепых" зон и удержание в полосе движения, и системой предотвращения столкновений.

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В отделке салона использована кожа "наппа". Помимо этого в здесь стоит отметить наличие эффектных вставок из алюминия и пластика, а ещё современной мультимедийной системы с большим сенсорным дисплеем, цифровой "приборки" и проекционного экрана. Обычный рычаг КПП заменили на электронный селектор КПП. 

Новинка ещё и обладает беспроводной зарядкой для гаджетов, подстаканниками с режимом подогрева и охлаждения, комфортными вентилируемыми сиденьями с электрорегулировками, а ещё электроприводом двери багажного отделения. В салоне также есть устройство, которое обеспечивает ароматизацию и ионизацию воздуха.

Китайский кросс-купе имеет под капотом 2,0-литровый турбодвигатель Volvo мощностью 238 л.с., который работает в паре с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод доступен передний, а в качестве опции полный.

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Авто, Geely, BMW X4, Новинки авто, Кросс-купе FY11, FY11.
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