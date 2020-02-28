Компания Citroen представила бюджетный электрический ситикар

По сравнению с мопедом или мотороллером, он более общителен, чтобы сидеть бок о бок в удобном, теплом и замкнутом пространстве.

Познакомьтесь с Citroen Ami - последней попыткой легендарной французской компании обеспечить мобильность для всех - симпатичный двухместный электромобиль EV, который можно арендовать всего за 17 фунтов стерлингов в месяц.

А если вы во Франции, вы можете водить автомобиль без водительских прав с 14 лет.

Citroen описывает его как решение для микро-мобильности, которое является экологически безопасным, а также более безопасным и более удобным в использовании, чем обычные скутеры, велосипеды и мопеды, которые вы видите в городских центрах, в то время как его цена конкурирует с общественным транспортом. Это следует из концепт-кара Ami One прошлого года.

Ami крошечный, имеет длину всего 2,41 метра и имеет диаметр поворота 7,20 метра, похожий на руль. Его создатели говорят, что парковка и городская езда в нем - абсолютная пустяк.

Это полностью электрический квадрицикл с максимальной скоростью 45 км в час, и, как говорят, имеет диапазон батареи 70 км. В серийную версию Citroen Ami входит литий-ионная батарея емкостью 5,5 кВт · ч, расположенная под полом и заряжаемая от трехконтактной (извините, двухконтактной) розетки примерно за три часа.

На Ami есть несколько интересных вариантов финансирования и аренды. Если у вас есть собственный, вы можете получить долгосрочную аренду от 19,99 евро в месяц в течение 48 месяцев с первоначальным взносом в размере 2644 евро. Это самый обычный способ.

Вы также можете подписаться на схему совместного использования автомобилей Free2Move, которую вы платите буквально, за что-то от € 0,26 / мин плюс ежемесячная плата в размере 9,90 евро без каких-либо обязательств.

А если вы действительно старая школа, вы можете купить автомобиль сразу за € 6000.