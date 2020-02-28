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Honda назвала цены на гибридный CR-V 2020

Honda назвала цены на гибридный CR-V 2020
14:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новинки поступят в продажу в качестве авто 2020 модельного года.

Еще в сентябре прошлого года, японская компания представила обновленную версию компактного кроссовера Honda CR-V, а также ее гибридное исполнение.

Цены на стандартную версию популярного SUV уже давно опубликованы, а стоимость Honda CR-V Hybrid стала известна только сейчас.

Неудивительно, что цены на кроссовер очень похожи на ценники гибридных версий Toyota RAV4 и Ford Escape, которые являются прямыми конкурентами модели от Honda.

Итак, базовая версия кроссовера CR-V в исполнении Hybrid, получившая название LX, стоит минимум 27 750 долларов, что на 2700 долларов больше по сравнению со стандартным исполнением CR-V.

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Тем не менее, гибридная версия кроссовера от Honda стоит примерно на 500 долларов, нежели у прямых конкурентов от Toyota и Ford. 

Покупатели могут выбрать гибридную силовую установку для всех четырех комплектаций кроссовера CR-V, а самая дорогая модель - CR-V Hybrid Touring стоит 35 950 долларов. 

Toyota также предлагает гибридную трансмиссию на всех четырех комплектаций RAV4, ну а американский Ford может предложить гибридное исполнение своего кроссовера Escape только для исполнения SE Sport.

Старт продаж компактного кроссовера Honda CR-V Hybrid намечен на 1 марта этого года.

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Honda, Автомобили, Техника, Авто, Машины, Продажи авто, CR-V 2020.
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