Рестайлинговый Jaguar E-Pace 2021 был замечен на зимних тестах (Фото)

Новенькие E-Pace и F-Pace прошли зимние испытания.

Фотошпионы поймали замаскированные прототипы E-Pace и F-Pace во время прохождений испытаний в зимних условиях.

Кузова кроссоверов тщательно обернуты в маскирующую пленку, однако модели не получат кардинальных изменений.

Так, рестайлинговый Jaguar E-Pace мало чем отличится от текущей версии. Основные перемены произойдут в передней и задней частях – появится новая решетка радиатора, обновленная оптика, а также модернизированные бампера.

Не исключено, что незначительные изменения произойдут и в салоне новинки. Например, Jaguar может установить обновленную информационно-развлекательную систему, большие экраны. Перемен в технической части не ожидается.

Обновлённый Jaguar E-Pace должен получить тот же 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 246 лошадиных сил или 296 лошадиных сил в зависимости от комплектации. Совместно с силовым агрегатом работает 9-скоростная автоматическая трансмиссия и полный привод.

Новый Jaguar E-Pace 2021 - это только одна из многих моделей Jaguar с камуфляжным рисунком. Более крупный F-Pace, также получает обновление в средине цикла. К нему также присоединятся обновленные версии F-Type и XF.

Дебют обновлённого E-Pace, вероятно, состоится во второй половине этого года, и новинка дебютирует как кроссовер 2021 модельного года.