Pagani заинтриговала изображением силуэта нового суперкара

Pagani разместила в коде интернет-страницы официального сайта пасхалку.

Увидеть пасхалку на сайте Pagani может любой, у кого есть доступ в интернет. Что именно изображено на этом шедевре ASCII-графики, точно не известно. Это может быть как Huayra или Zonda, так и еще не выпущенный суперкар.

Сложность заключается в том, что в зависимости от используемого браузера изображение может приобретать иной вид и цвет. Кроме того, время от времени Pagani обновляет пасхалку.

Попытаться отгадать эту загадку можете и вы. Для этого необходимо зайдя на официальный сайт марки, активировать функцию просмотра кода страницы. В браузере Google Chrome она активируется через вызов контекстного меню.

Доступ к коду страницы можно получить правым кликом мыши или через меню «настройки». Изображение суперкара находится в самом низу страницы. Возможно, это очертания новой модели, на премьеру которой в Pagani решили намекнуть таким оригинальным способом.