Chevrolet останавливает производство седана Impala

С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala.

Концерн General Motors остановил на модернизацию завод Detroit-Hamtramck в Детройте (D-HAM), на котором последние несколько лет собрали седаны Chevrolet Impala и Cadillac CT6. D-HAM станет электрическим хабом GM.

Здесь будут собирать электрические кроссоверы и внедорожники всех марок концерна. Первым в 2021 году на конвейер предприятия встанет электрический пикап Hummer. За ним последует электрический беспилотник Cruise Origin, дебютировавший в январе этого года в Сан-Франциско.

Остановка D-HAM поставила точку в 62-летней истории седана Impala. Впервые это имя появилось в модельной линейке Chevrolet в далеком 1958 году. Под ним на рынок вышла самая дорогая модификация модели Bel Air, а уже через год ее выделили в отдельную линейку. До 1965 года это была самая дорогая легковая модель марки, а с 1965 по 1985 год она занимала по цене промежуточное положение между люксовой модификацей Chevrolet Caprice и дешевыми Chevrolet Bel Air и Biscayne.

В 1985 году история Impala прервалась. С 1990 по 1996 год под именем Impala SS выходила на рынок спортивная модификация седана Chevrolet Caprice. С 2000 года, имя Impala было возрождено для переднеприводный седан с несущим кузовом, заменившего Chevrolet Lumina. Такой формат сохранялся на протяжении последующих двадцати лет.

За прошедшие 62 года модель Chevrolet Impala сменила десять поколений. В прошлом году, пытаясь увеличить продажи седана, Chevrolet отказалась от базовой комплектации LS, что увеличило стартовую цену модели на 3 600 долларов. В результате, за год было продано 44 978 седанов, на 20.5% меньше, чем в 2018 году. Для сравнения, в 2007 году было продано 311 тысяч автомобилей.