Tesla начала отгрузку Model Y с завода в Калифорнии

Некоторые запасы совершенно новых внедорожников Model Y были замечены на стоянке предприятия перед началом поставок.

Американский автопроизводитель начинает отгружать электрические внедорожники Model Y со своего завода в Калифорнии перед началом продаж модели через несколько недель.

Как мы сообщали ранее, автопроизводитель пообещал привезти кроссоверы первым сделавшим заказ клиентам в период с 15 по 30 марта, указывая на то, что поставки начнутся во второй половине следующего месяца.

Теперь мы получили сообщение о том, что Tesla отгружает эти машины с завода на автовозы. Машины были замечены на стоянке в Милпитасе, штат Калифорния — в нескольких милях к югу от завода Tesla Fremont. Сегодня на стоянке Tesla было замечено еще дюжина автомобилей Model Y.

Напомним, что в марте прошлого года американская компания представила свою новую разработку — полностью электрический кроссовер на основе Model 3, с запасом хода до 450 км. Серийное производство новинки началось в январе 2020 года, с опережением графика. Автопроизводитель подтвердил, что первые поставки произойдут в марте — всего через год после дебюта электрического внедорожника.

Также ожидается, что некоторые автомобили Model Y будут использоваться в качестве демонстрационных и тестовых автомобилей в магазинах Tesla.

На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора. Напомним, что изначально Илон Маск обещал запас хода всего в 450 км, но «из-за продолжающегося технического прогресса полноприводной Model Y» эти данные были пересмотрены.

От обычной версии Model Y Performance отличается пониженной подвеской, усиленными тормозами, более крупными 21-дюймовыми колесами и более высокой максимальной скоростью (250 км/ч вместо 233 км/ч).