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В Женеве дебютировал Bugatti Chiron Pur Sport (Фото)

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В Женеве дебютировал Bugatti Chiron Pur Sport (Фото)
08:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Bugatti выпустит только 16 моделей Chiron Pur Sport со второй половины 2020 года.

Bugatti может быть брендом с одной моделью, но Chiron получает так много вариантов, что становится трудно отследить их все.

Добавление к длинному списку специальных выпусков Chirons — новый Pur Sport, объявленный как Chiron для водителя. Bugatti не обнародовала подробности, но модель уже стала публичной. Модернизировав аэродинамику и подвеску гиперкара с двигателем W16, снизив вес и сделав мощность более доступной, инженеры улучшили управляемость и сделали Chiron более приятным в управлении на поворотах.

Что касается производительности, двигатель остается тем же 8,0-литровым Quad-Turbo W16 мощностью 1500 л.с. Тем не менее, благодаря тому, что монументальный двигатель теперь соединен с перекалиброванной автоматической коробкой передач, красная линия тахометра сдвинулась на 200 об/мин выше, чем на "обычном" Chiron, достигнув 6900 об/мин.

Изменения в коробке передач также включают 15-процентные более близкие передаточные числа, которые положительно влияют на передачу мощности и реакцию двигателя — не то, что Chiron действительно нуждался в этом, но результат — на 40% лучшие значения эластичности по сравнению со стандартной моделью. 

Шасси также претерпевает значительные изменения, включая более жесткие передние пружины на 65%, задние пружины на 33% жестче и адаптивное демпфирование, ориентированное на производительность. Chiron Pur Sport оснащен легкими колесами Aero весом 16 кг, предназначенными для улучшения аэродинамики и вентиляции тормозов. Диски обуты в специальные шины Bugatti Sport Cup 2 R, разработанные Michelin, размером 285/30 R20 спереди и 355/25 R21 сзади.

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Компания Bugatti также внесла изменения в экстерьер Chiron: в Pur Sport была применена аэродинамически оптимизированная передняя панель с большими отверстиями, увеличенной решеткой в форме подковы и новым сплиттером — все из углеродного волокна. В задней части изменения включают спойлер шириной 1,9 метра, который, как говорят, создает "серьезное прижимное усилие". Выхлопные трубы, изготовленные из титана с 3D-печатью, также являются новыми, и Bugatti утверждает, что они чрезвычайно легкие и очень устойчивы к экстремальным температурам.

Тормозная система гиперкара отличается новыми титановыми тормозными колодками и более легкими дисками, которые вместе с легкосплавами делают Chiron Pur Sport на 19 кг легче, чем обычная модель.

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