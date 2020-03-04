Peugeot 108 станет полностью электрическим

В то время как городские машины собираются исчезнуть из ряда некоторых производителей в стремлении сократить средние показатели CO2, у Peugeot такой проблемы нет.

Босс Peugeot Жан-Филипп Импарато подтвердил, что в его Peugeot 108 осталось достаточно жизни - с возможностью полностью электрической замены - в то время как более крупные модели будут его интересовать после завершения слияния материнской компании PSA с FCA.

В связи с тем, что некоторые автопроизводители уже издают звуки смерти для городских автомобилей, Импарато заявил, что его компания будет поддерживать производство Peugeot 108.

Импарато сказал: "Несколько недель назад мы решили, что мы сохраним Peugeot 108 в нашем составе. Почему? Потому что этот автомобиль имеет разумный успех и потому что это важно - в Великобритании мы продаем около шести тысяч автомобилей в год. "Тем не менее, я не хочу терять деньги на любом автомобиле в моем составе, и я пытаюсь защитить остаточную стоимость своих автомобилей в Peugeot. Таким образом, мы будем поддерживать Peugeot 108, пока клиент не скажет нам: "Нет, ребята, мы этого больше не хотим".

"В настоящее время мы находимся на очень позитивном уровне CO2, и нам не нужно бороться с точки зрения CO2", - сказал Импарато.

Даже если этот сегмент не полностью соответствует наступлению CO2, которое мы предпринимаем, если клиент хочет автомобиль, на данный момент мы продолжим с Peugeot 108 на уровне около 10 000 фунтов стерлингов на рынке, который хочет этот тип мобильности.

Импарато также намекнул, что следующее поколение Peugeot 108 должно быть электрифицировано. "Если это должно было быть заменено однажды, я не вижу другого решения, кроме 100% EV".

Вполне возможно, что новые Peugeot 108 смогут совместно использовать платформу с новым Fiat 500 Electric, когда слияние PSA / FCA будет завершено, однако Императо дал понять, что никаких обсуждений по обмену технологиями не будет, пока слияние не будет завершено.

"Я ничего не изучаю на платформах FCA - мы находимся в периоде слияния операций, и в это время запрещено что-либо изучать во время слияния. Я рад обсудить после закрытия сделки.

Тем не менее, Импарато действительно намекнул, что более крупные модели Peugeot, расположенные выше Peugeot 508, которые установлены на самой большой версии платформы PSA EMP2, могли бы использовать технологию FCA, когда сделка будет завершена к 2021 году.

Отвечая на вопрос, являются ли более крупные автомобили частью его плана, он сказал: "С точки зрения намерения мы проверим первоклассное движение бренда Peugeot - мой глобальный верхний уровень - супер-высокий - я продаю 50 процентов GT- Линейные версии моих машин на данный момент.

Ответ начинает говорить нам, что Peugeot может конкурировать с другими. Я жду 2022 года, чтобы испытать это ощущение, особенно в сегменте B и сегменте D, тогда, очевидно, я открою окно вопроса.