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Новый электрокар Fiat 500e дебютировал в Женеве

Новый электрокар Fiat 500e дебютировал в Женеве
15:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Это совершенно новый проект, который будет построен в Турине, в то время как Fiat 500 текущего поколения с мощностью внутреннего сгорания и гибридными трансмиссиями будет продолжать выпускаться в Польше.

Новая эра новой полностью электрической версии Fiat 500, которая была разработана с нуля как EV, начинается этой весной.

Однако Fiat 500e не заменит текущую модель.

Вневременная форма 500 сохраняется с новой моделью, но есть заметные различия, такие как толстые стойки крыши, гладкий кузов, новые светодиодные фары и новая передняя панель.

Значок Fiat также ушел с фронта и заменен большим значком 500 на решетке радиатора. Задняя часть более закруглена, а задняя дверь становится более трехмерной благодаря углублению. Задние фонари создают E-образный мотив при освещении, чтобы подчеркнуть электрическую природу этой малолитражки.

Хотя его пропорции выглядят практически идентично текущей модели, новый 500e в целом немного больше. Длина и ширина увеличиваются на 6 сантиметров, в то время как колесная база почти на 2 см длиннее.

Внутри есть и инновации. Панель приборов расширяется по горизонтали и объединяет 10,25-дюймовый сенсорный экран, а также ряд кнопок, напоминающих клавиши пианино. Приборная панель заменена на 7-дюймовый цифровой дисплей. Рулевое колесо вырезано в нижней части и зоне между сиденьями, а плоский пол предлагает пассажирам немного больше внутреннего пространства.

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Там тоже много технологий. Новая мультимедийная система Uconnect 5 подключается к Интернету и доступна через смартфон. Модель 500e доступна с целым рядом систем помощи водителю, включая автоматическое торможение, контроль мертвых зон, помощь в удержании полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Доступны три режима вождения: Normal, Range и Sherpa — последний из которых серьезно снижает комфорт и производительность автомобиля во имя времени автономной работы.

Новый 500e использует один электродвигатель с аккумуляторной батареей 42 кВт-ч для передвижения по городу. Мотор развивает 118 лошадиных сил, которые, по словам Fiat, могут разгонять 500e до 100 км/ч за 9,0 секунд.

Безусловно, электрический Fiat разгонится до 150 км/ч, и, если вы будете осторожны с дросселем, он предлагает диапазон 320 км в соответствии со стандартами WLTP Euro-spec. Когда придет время для зарядки, 500e может восстановить 80% своего диапазона за 35 минут, используя зарядное устройство на 85 кВт. Домашняя зарядка обычно занимает около 14 часов.

Fiat 500e можно заказать сегодня на евро-рынках со специальным выпуском, доступным по стартовой цене 37 500 евро.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Fiat 500e.
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