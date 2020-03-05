Компания Renault презентовала Duster нового поколения

Внешне отличия лишь косметические – в экстерьере можно отметить только видоизмененные бамперы.

Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.

Основой стало последнее поколение автомобиля, которое выпускается начиная с 2017 года.

Изменения в салоне куда более значительные – новинка получила современный мультимедийный комплекс EasyLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, который устанавливается в Renault Arkana.

Разработчики также изменили форму дефлекторов и установили на автомобиль новое рулевое колесо. Куда сильнее преобразилась ходовая часть – специалисты провели модернизацию подвески, после чего дорожный просвет увеличился до 237 мм.

Моторная гамма также отличается от европейской – в Южной Америке на первом этапе будет доступно два варианта силовой установки, а чуть позже к ним добавится третий.

Базовым станет 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 118 л.с. Также можно будет приобрести Duster со 120-сильным мотором на этаноле.

В зависимости от комплектации в качестве трансмиссии использует МКПП или вариатор.

Немного позже для южноамериканского Duster станет доступен 1,3-литровый мотор с отдачей 156 л.с., который используется в Renault Arkana.