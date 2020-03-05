Скачать
Четверг, 05.03.2020
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
Свитолина отказалась выступать в парном разряде Монтеррея
Свитолина отказалась выступать в парном разряде Монтеррея
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта

Компания Renault презентовала Duster нового поколения

Компания Renault презентовала Duster нового поколения
10:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Внешне отличия лишь косметические – в экстерьере можно отметить только видоизмененные бамперы.

Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.

Основой стало последнее поколение автомобиля, которое выпускается начиная с 2017 года.

Изменения в салоне куда более значительные – новинка получила современный мультимедийный комплекс EasyLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, который устанавливается в Renault Arkana.

Разработчики также изменили форму дефлекторов и установили на автомобиль новое рулевое колесо. Куда сильнее преобразилась ходовая часть – специалисты провели модернизацию подвески, после чего дорожный просвет увеличился до 237 мм.

Полностью электрический Porsche 911: стоит ли ожидать
Полностью электрический Porsche 911: стоит ли ожидатьЧитать полностью

Моторная гамма также отличается от европейской – в Южной Америке на первом этапе будет доступно два варианта силовой установки, а чуть позже к ним добавится третий. 

Базовым станет 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 118 л.с. Также можно будет приобрести Duster со 120-сильным мотором на этаноле.

В зависимости от комплектации в качестве трансмиссии использует МКПП или вариатор.

Немного позже для южноамериканского Duster станет доступен 1,3-литровый мотор с отдачей 156 л.с., который используется в Renault Arkana.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Renault, Автомобили, Техника, Авто, Новинки авто, Renault Duster, Компания Renault.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
03 ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти
04 Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
05 Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек
Коронавирус: число инфицированных превысило 94 тысяч
Популярная туристическая страна вводит визы
Популярная туристическая страна вводит визы
Как попросить домового найти вещь или деньги в квартире
Как попросить домового найти вещь или деньги в квартире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь