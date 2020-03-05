Brabus доработал хардкорный Mercedes-AMG G63

Примечательно, что этот Brabus на 10 сантиметров шире, чем обычный AMG G63.

Из всех тюнеров Brabus, вероятно, один из самых популярных.

Немецкое ателье, которое специализируется на Mercedes-Benz и других автомобилях Daimler, работает своим волшебством, не испортив внешний вид автомобиля.

Компания уже делала довольно красивые творения в прошлом, и Brabus 800 не является исключением из этого правила.

Как видите, Brabus 800 Black and Gold Edition основан на Mercedes-AMG G63. Модификации начинаются с широкофюзеляжного комплекта, который еще больше улучшает позицию популярного внедорожника.

Конечно, как следует из названия и изображений, Brabus 800 Mercedes-AMG G63 поставляется в черном цвете с золотыми акцентами по всему корпусу. Тормозные суппорты, эмблемы и логотипы выполнены в золотом цвете, как и огромные 23-дюймовые колесные диски Brabus Platinum Edition с Y-образной спицей.

Колеса обуты в спортивные шины 305/35 R23 Advan Sport. Чтобы завершить аккуратный внешний вид, Brabus также добавил элементы, такие как две золотые планки на решетке, углеродное волокно на капоте и светодиоды над лобовым стеклом.

Черно-золотая тема продолжается в салоне Brabus 800 с черными стегаными кожаными сиденьями, другими черными кожаными элементами и множеством золотых акцентов, которые делают интерьер действительно стильным. Что касается задних сидений, Brabus заменил тип скамейки двумя ковшами с памятью и встроенной вентиляцией и обогревом сидений.

Конечно, что такое Brabus без существенных обновлений двигателя. После установки двух высокопроизводительных турбокомпрессоров и других модификаций Brabus 800 AMG G63 развивает 789 лошадиных сил и 1 000 ньютон-метров. Это позволяет супер внедорожнику разгоняться с места до 100 километров в час за 4,1 секунды.

Цена лимитированной серии Brabus 800 Mercedes-AMG G63 составляет 380 672 евро.