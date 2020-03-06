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В Европе стартовали продажи "заряженного" хэтчбека Toyota GR Yaris

В Европе стартовали продажи "заряженного" хэтчбека Toyota GR Yaris
17:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Стартовая стоимость Toyota GR Yaris на рынке Германии составит 33 тыс. 200 евро.

По заявлению производителя, новинка является не просто хетчбэком с увеличенной производительностью мотора, автомобиль стал омологационной моделью, на основе которой позже будут выпускать гоночные авто для чемпионата по ралли.

В оснащении Toyota GR Yaris находится новый 3-цидлиндровый турбированный 1,6-литровый двигатель G16E-GTS. Его мощность достигает 261 л.с. и 360 Нм крутящего момента.

В паре с силовым агрегатом будет работать 6-скоростная механическая коробка передач. Также хетчбэк комплектуется полным приводом, который реализуется через многодисковую муфту.

 

Чтобы снизить вес автомобиля, капот двери и крышку багажника сделали из алюминия. При этом крыша машины выполнена из углеволокна. В результате вес GR Yaris составляет 1280 кг, то есть 4,9 кг приходится на 1 лошадиную силу. До первой «сотни» хетчбэк разгоняется за 5,5 секунды, а его «максималка» достигает 230 км/час.

Первые поставки новинки европейским клиентам начнутся в конце текущего года.

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Продажа, Toyota, Хетчбэк, Toyota GR Yaris.
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