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Электробайки вскоре смогут занять нишу автотранспорта

Электробайки вскоре смогут занять нишу автотранспорта
21:09 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Instagram

Данное транспортное средство могжет стать самым популярным электротранспортом в мире.

Согласно предварительным оценкам, 130 млн электровелосипедов будут проданы в мире на протяжении 2020-2023 годов. Таким образом, они опередят по продажам весь остальной спектр электротранспорта.

"Ожидается, что 130 млн электровелосипедов будут проданы во всем мире в период между 2020 и 2023 годами", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, электрические велосипеды, благодаря их удобству и относительно низкой стоимости, смогут вскоре занять нишу, которую сейчас занимает автомобильный транспорт.

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Такое увеличение продаж вызовет изменения в способе людей путешествовать. Считается, что в период с 2019 по 2022 годы на 1% больше людей будут ездить на работу на велосипедах.

По данным издания, с 2006 по 2012 год электровелосипеды составляли менее 1% от всех ежегодных продаж велосипедов. В 2013 году во всей Европе приобрели 1,8 миллиона электробайков, в то время как в США их купили 185 тыс.

Изменения стали возможными после усовершенствования технологии литий-ионных аккумуляторных батарей, новой политике ценообразования и распространения движения против увеличения количества бензинового автотранспорта в мире.

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Электрокары, Электробайки.
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