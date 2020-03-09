В Украине резко вырос спрос на электромобили

Спрос на электромобили в Украине за год вырос на 67%.

В феврале 2020 года украинцы поставили на учет 623 легковых электромобиля, что на 67% больше, чем в феврале прошлого года. Такие данные опубликовал "Укравтопром".

С учетом коммерческих авто, всего зарегистрировано 663 электромобиля, однако только 29 из них были новыми.

Также сообщается, что в январе текущего года первичные регистрации электромобилей выросли на треть, до 587 единиц, а доля новых машин составила 6%.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf - в феврале украинскую прописку получили 252 авто этой модели. С большим отрывом от лидера на втором месте Tesla Model S (57 авто), а третья позиция у Tesla Model 3 (56 авто).

Из 40 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 38 единиц были Renault Kangoo Z.E.