Рассекречен интерьер флагманского кроссовера Geely HaoYue (Фото)

По предварительным данным, клиентам будут доступны 6- или 7-местная компоновка салона.

Китайский автопроизводитель Geely поделился первыми изображениями интерьера своего нового кроссовера HaoYue.

В интерьере в глаза бросается мультимедийная система с большим экраном.

Судя по всему, приборная панель получит цифровое исполнение. Также отметим электронный селектор переключения передач – аналогичный установлен на недавно дебютировавшем кроссовере Icon.

В целом интерьер выглядит очень современно и лаконично – без большого количество кнопок и элементов управления.

Длина новинки составит 4 830 мм при колесной базе 2 815 мм и ширине 1 900 мм, что ставит его в один ряд с флагманами других марок.

Моторная гамма уже известна – в нее войдут два турбомотора объемом 1,5 и 1,8 литра с отдачей 177 и 184 л.с. соответственно. В зависимости от комплектации привод авто может быть передним или полным.

Geely HaoYue будет обладать большим количеством ассистентов и электронных помощников – к ним можно отнести адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, функцию контроля полосы движения.