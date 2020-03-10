Автокомпании представили свои новинки вне Женевского автосалона

Свои электромобили, подготовленные к автосалону, представили как люксовые бренды, так и бюджетные марки.

Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.

Однако, как сообщали мы ранее, все автомобильные компании перенесли свои презентации в интернет.

Часть премьер пришлась на электрифицированные автомобили, что связано с новыми экологическими нормами европейского законодательства.

BMW представила концепт электрического седана i4 с заниженной крышей и огромной решеткой радиатора. 530-сильный электромотор позволяют ему разгоняться до 100 км/ч за 4,0 секунды и до максимальной скорости свыше 200 км/ч. Серийный седан с запасом хода на 600 км будет выпущен в 2021 году.

Volkswagen добавил в электрическую линейку кроссовером ID.4, который станет серийным уже в этом году. Подробностей немецкий производитель пока не раскрывает, но известно, что модель будет построена на той же платформе MEB, что и ID.3. Ожидается, что кроссовер получит батарею, которая обеспечит до 500 км запаса электрического хода.

Чешский производитель презентовал "заряженную" версию Skoda Octavia. Приставка RS к названию говорит о четырехцилиндровом бензиновом двигателе 1.4 TSI на 150 л.с., который работает в паре с электромотором на 85 кВт. Гибридная система обеспечивает Octavia RS до 60 км электрического пробега.

Электрокроссовер Dacia Spring также дебютировал в режиме онлайн. Новинка, построенная на его основе Renault City K-ZE, будет запущена на рынок в следующем году, однако, в отличие от последнего, получит меньший запас хода в 200 км против 271 км. Эко-философию поддержал и Ford, представив первый в своей истории электрический фургон Transit.

Несмотря на отмену автосалона, был проведен и традиционный конкурс на звание автомобиля года. Победителем стал электрический хэтчбек Peugeot 208. "Серебро" досталось Tesla Model 3, а "золото" — Porsche Taycan.

Свои новинки представили и производители спорт- и гиперкаров. В частности, Bugatti представила спортивную версию своего гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport в 8,0-литровым W16 мощностью 1500 л.с. Именно ему принадлежит рекорд скорости в 490,5 км/ч. Aston Martin показал новый спорткар V12 Speedster с 700-сильным 5,2-литровым мотором V12. McLaren показал новое удлиненное спортивное купе 765LT с 3,8-литровым двигателем на 765 л.с.

Наконец, Bentley презентовала эксклюзивный спорткар Mulliner Bacalar, который будет выпущен ограниченным тиражом всего в 12 экземпляров, каждый стоимостью в 1,7 млн долларов.

Ультра-роскошный автомобиль оснащен 659-сильным бензиновым турбомотором W12. Вся партия еще не выпущенных автомобилей Bacalar уже распродана.