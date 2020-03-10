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"Гелик" станет электрическим: Mercedes-Benz планирует создать новую версию авто

"Гелик" станет электрическим: Mercedes-Benz планирует создать новую версию авто
21:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Mercedes-Benz приступил к разработке полностью электрической версии легендарного "Гелендевагена".

Электромобиль G-Class выйдет уже через несколько лет. Вероятно, он будет называться EQG – во всяком случае, такая аббревиатура ранее фигурировала в официальных заявлениях автопроизводителя.

Об этом глава компании Ола Каллениус рассказал изданию CarAdvise.

Дизайнеры и инженеры уже работают над машиной, но никакие подробности пока не раскрываются.

Компания Mercedes-Benz обновит свои двигатели

В прошлом году продажи топливного G-Class выросли сразу на 60% – до 35 тысяч единиц. При этом на фоне ужесточающегося экологического законодательства перевод модели на электротягу – возможно, единственный способ сохранить ее на рынке.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, Электрокар, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz G-Class, Гелендеваген.
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