Toyota собирается обновить легендарный двигатель I-Force

Двигатель I-Force - это сила, с которой нужно считаться, поскольку он считается высоконадежным двигателем японской марки.

Двигатель Toyota I-Force был показан в начале этого тысячелетия, когда японская компания представила первую итерацию пикапа Tundra в Соединенных Штатах.

Полноразмерный пикап предлагался с множеством вариантов двигателя, самым мощным из которых был 4,7-литровый I-Force V8. Sequoia, который является внедорожником на основе Tundra, также использовал этот двигатель.

Начиная с 2007 года, пикап Tundra получил обновленный мотор I-Force, рабочий объем которого поднялся до 5.7 литров, а мощность возросла до 381 лошадиных сил (544 Нм).

Некоторые экземпляры грузовика Tundra, которые достигли пробега в 1,6 миллиона километров, были оснащена именно мотором I-Force V8.

За прошедшие годы I-Force V8 с рядом обновлений остается доступен для Tundra и Sequoia, что делает его одним из старейший двигателей марки - он предлагается вот уже на протяжении более десяти лет.

Излишне говорить, что двигатель I-Force стареет и остро нуждается в серьезном обновлении, которое мы можем увидеть в ближайшие годы.

Согласно заявлению на товарный знак, Toyota регистрирует новый товарный знак I-Force Max, который будет использоваться для «автомобилей и их конструкционных частей».

Считается, что это преемник силовой установки I-Force, который будет предложен для пикапа Tundra следующего поколения.