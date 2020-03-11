Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине
Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась

Toyota собирается обновить легендарный двигатель I-Force

Toyota собирается обновить легендарный двигатель I-Force
15:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Двигатель I-Force - это сила, с которой нужно считаться, поскольку он считается высоконадежным двигателем японской марки.

Двигатель Toyota I-Force был показан в начале этого тысячелетия, когда японская компания представила первую итерацию пикапа Tundra в Соединенных Штатах.

Полноразмерный пикап предлагался с множеством вариантов двигателя, самым мощным из которых был 4,7-литровый I-Force V8. Sequoia, который является внедорожником на основе Tundra, также использовал этот двигатель.

Начиная с 2007 года, пикап Tundra получил обновленный мотор I-Force, рабочий объем которого поднялся до 5.7 литров, а мощность возросла до 381 лошадиных сил (544 Нм).

Некоторые экземпляры грузовика Tundra, которые достигли пробега в 1,6 миллиона километров, были оснащена именно мотором I-Force V8. 

Автосалон в Нью-Йорке перенесли с апреля на август
Автосалон в Нью-Йорке перенесли с апреля на августЧитать полностью

За прошедшие годы I-Force V8 с рядом обновлений остается доступен для Tundra и Sequoia, что делает его одним из старейший двигателей марки - он предлагается вот уже на протяжении более десяти лет.

Излишне говорить, что двигатель I-Force стареет и остро нуждается в серьезном обновлении, которое мы можем увидеть в ближайшие годы.

Согласно заявлению на товарный знак, Toyota регистрирует новый товарный знак I-Force Max, который будет использоваться для «автомобилей и их конструкционных частей».

Считается, что это преемник силовой установки I-Force, который будет предложен для пикапа Tundra следующего поколения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Toyota, Авто, Двигатели, Автомобильные двигатели, I-Force.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
05 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
В Украине новые правила продажи древесины
В Украине новые правила продажи древесины
Как вырос государственный долг Украины в феврале
Как вырос государственный долг Украины в феврале
&quot;Время и Стекло&quot;: насколько хорошо вы знаете клипы группы
"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь