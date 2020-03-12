Volkswagen начинает продажи кросс-кабриолета T-Roc

Компания позиционирует новую модель как "первый кроссовер-кабриолет в компактном классе" и единственная машина со складным верхом в линейке бренда.

У дилеров Volkswagen в скором времени, можно будет купить открытую версию компактного кроссовера T-Roс.

Но речь идет на данный момент лишь о немецком рынке, где модель оценили от 27 495 евро.

Вспомним, что открытый вариант автомобиля впервые показали еще летом 2019 года. От базовой версии открытый T-Roc отличается тем, что у него нет задних дверей и наличием тканевой складкой крышей на четырех поперечинах, которая способна опускаться и подниматься всего за 30 секунд на скорости до 30 км/ч.

Контролировать данную функцию можно как с брелка, так и из салона путем нажатия одной кнопки. Колесную базу пришлось увеличить на 40 мм, чтобы создать место для сложенной крыши, а сзади установить дугу безопасности. Это дало возможность увеличить длину модели. Но все же объем багажника пришлось уменьшить с 445 до 284 литров.

Выбор двигателей кабриолета взят у базовой версии T-Roc и представлена бензиновыми моторами — "турботройкой" объемом 1,0 литра и 1,5-литровой "турбочетверкой", отдача которых равна 115 и 150 л.с. соответственно. Все двигатели работают вместе с механической трансмиссией, а для более мощного варианта также возможен и "робот" DSG.

Также кросс-кабриолет можно приобрести со "спортивным" пакетом R-Line, в который входят 17- либо 19-дюймовые диски и новый пластиковый обвес кузова. Покупателям в качестве опции доступны аудиосистема с 12 динамиками, мультимедийный комплекс MIB3 с электронной eSIM-картой и цифровая панель приборов.

Производство кабриолетов T-Roc будет проходить на заводе Volkswagen в немецком городе Оснабрюк. Корпорация планирует каждый год реализовывать около 20 тыс. экземпляров автомобилей со складной крышей.

Для сравнения, за 2 года присутствия на рынке базового T-Roc модель была продана в количестве 360 тыс. единиц.