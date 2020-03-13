Модернизированный хэтчбек MINI 1966 года появится в продаже

Подобные авто приобретали знаменитости и бизнесмены – модель от Harold имели, в частности, все участники The Beatles.

Компания My Mini Revolution, которая ремонтирует классические MINI, продаёт хэтчбек 1966 года, модернизированный фирмой Harold Radford & Co Limited.

Тем не менее, популярность ателье завоевало, переделывая Bentley и Rolls-Royce.

К примеру, фирма доработала Bentley Countryman, который совмещает особенности шикарной городской машины, универсала и гранд-турера. И лишь затем Harold Radford стали переделывать хэтчбеки.

"Мини" также выделялись наличием специальной оттенка кузова, сдвижной матерчатой крыши, колёс из магниевого сплава и нескольких прожекторов на радиаторной решётке.

Во внутреннем убранстве всё напоминало о Rolls-Royce: так, авто оснастили кожаными креслами, шерстяным напольным покрытием, рулевым колесом из дерева и аналогичной передней панелью.