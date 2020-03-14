Датчане Zenvo показали гиперкар, который готовили к Женеве (Видео)

После онлайн-дебюта нового Zenvo TSR-S состоится череда показов на закрытых мероприятиях по всему миру.

Отмененная из-за коронавируса премьера все-таки состоялась.

Женевский автосалон, не состоявшийся в этот раз из-за эпидемии, традиционно является излюбленной витриной для производителей экзотических супер-, гипер- и прочих очень быстрых и дорогих "каров". Датская Zenvo Automotive – не исключение: именно на весенней выставке в Швейцарии сравнительно молодая нишевая фирма всегда показывала последние штучные работы. Теперь же презентацию пришлось отложить на неделю и провести в онлайн-режиме. Дебютантом стал новый вариант модели TSR-S.

Во избежание путаницы обратимся ненадолго к истории. Zenvo собирает машины с 2009 года, но актуальный модельный ряд, представители которого тесно связаны друг с другом, начал складываться в 2016-м. Тогда марка показала в Женеве гражданский TS1 GT, который стал наследником ее самого первого суперкара – ST1. Одновременно был представлен гоночный вариант – экстремальный TSR. Двумя годами позже компания сделала "обратную конверсию" трековой модели в дорожную – так и появился TSR-S (от street), который создатели называют кроссовером между TS1 GT и TSR.

Поскольку все свои автомобили Zenvo строит на заказ – не более пяти в год – TSR-S образца 2020-го заметно отличается от вроде бы той же самой модели, показанной в 2018-м. Во-первых, легкосплавные диски заменили карбоновыми, произведенными вручную по особой технологии. На изготовление каждого такого колеса уходит неделя работы двух мастеров. Полный комплект позволил машине сбросить 15 кг. Во-вторых, кузовные панели, также сделанные из углеволокна, получили новое плетение с геометрическим рисунком, в который вписан логотип Zenvo. По желанию покупателя детали могут окрасить или оставить "голыми".

Сохранилось патентованное антикрыло Centripedal, способное не только менять угол атаки, но и слушаться руля, стабилизируя автомобиль в поворотах. Еще одна фирменная разработка – семиступенчатая секвентальная трансмиссия с дорожным и гоночным режимами переключения передач – была "гибридизирована": к ней добавили электромотор, который повышает мощность, улучшает контроль тяги и используется для движения задним ходом.

Двигатель остался стандартным – если этот термин применим к 5,8-литровому 1195-сильному V8 с двумя механическими нагнетателями, который позволяет развить 100 км/ч за 2,8 секунды, 200 км/ч – за 6,8 секунды и разогнаться до ограниченных электроникой 325 км/ч.

Цену, к слову, датчане не скрывают – от 1,45 миллиона евро.