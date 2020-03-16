В Новой Зеландии из Suzuki Jimny сделали забавный пикап

Это по сути самый симпатичный и самый компактный внедорожник, который вполне может называться покорителем бездорожья.

Официальный дилер японского бренда представил "малыша" Suzuki Jimny в кузове пикап.

Переделка обычного трехдверного внедорожника в грузовик стоит 7 300 долларов.

Едва ли нельзя проникнуться симпатией к небольшому японскому внедорожнику Suzuki Jimny.

Учитывая свои скромные размеры, трехдверный Suzuki Jimny физически не способен перевозить много груза.

Видимо именно поэтому, дилер японского автопроизводителя в Новой Зеландии решил сделать на базе этого забавного малыша довольно крутой грузовик. Причем такая сборка Suzuki Jimny поставляется с гарантией, официальной гарантией.

Конечно, получившийся автомобиль не становится сильным конкурентам именитым пикапам с одинарной кабиной, но все же, грузовик Jimny выглядит уникальным в своем роде, и да, теперь он может перевозить большее количество грузов, чем раньше.

Задняя часть внедорожника, по сути, была отрезана, колесная база немного удлинена и поверх была установлена грузовая платформа.

Дилер предлагает только одно исполнение грузовика Jimny, которое основано на комплектации Jimny JX. Машина может похвастать светодиодными фарами и черными сплавными колесными дисками. Мотор работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В салоне есть приличное радио с Bluetooth, а сенсорного экрана информационно-развлекательной системы и климат-контроля больше нет. Рулевое колесо больше не поставляется с кожаной обивкой.

Под капотом находится все тот же 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 100 лошадиных сил. Мини-грузовик Jimny стоит чуть больше 23 000 долларов, причем сам процесс превращения внедорожника в пикап стоит 7 300 долларов.