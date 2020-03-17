Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением
Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта

В Сети появились новые изображения внедорожника Geely Haoyue

В Сети появились новые изображения внедорожника Geely Haoyue
15:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Geely скоро дополнит свою линейку этим Hoayue, внедорожником с элементами дизайна от этого минивэна.

Китайский автогигант собирается добавить в свой ассортимент новый внедорожник, которому дает имя Haoyue.

У Geely есть модельный ряд в Китае, состоящий из 18 автомобилей — пестрой коллекции неизвестных седанов, хэтчбеков, кроссоверов и внедорожников.

Среди них есть только автомобиль, который может называть себя MPV: Jiaji. 

Но перед тем, как автомобиль будет представлен полностью, PR-машина Geely появляется на новых изображениях. 

Hoayue будет трехрядным внедорожником, который может вместить семь пассажиров. Длина автомобиля составляет 4,84 метра, высота — 1,78 метра, а колесная база — 2,82 метра. Это делает Hoayue всего на несколько сантиметров короче, чем, например, BMW X5.

Передняя часть Hoayue имеет квадратные формы с радиаторной решеткой, окруженной множеством полукруглых линий и горизонтальных планок. Крылья над колесными арками получили характерные выштамповки, чтобы визуально сделать их намного более квадратными, чем они есть на самом деле.

Обнародованы главные фишки нового Porsche 911 Turbo S (Видео)
Обнародованы главные фишки нового Porsche 911 Turbo S (Видео)Читать полностью

Сзади мы видим относительно приглушенный свет фонарей, которые соединены хромированной полосой. Светодиодное освещение спереди и сзади является стандартным. Утечка из Минпромторга Китая свидетельствует о нтом, что Hoayue может получить матричные фары.

Внедорожник оснастят адаптивным круиз-контролем на основе радара и светодиодными поворотниками на корпусах внешнихзеркал. Что касается интерьера, Geely Haoyue может похвастаться большой стеклянной панорамной крышей, часть которой, кажется, тоже наполовину открывается.

Список двигателей, вероятно, будет включать 1,8- и 1,5-литровые двигатели, известные по моделям Volvo. 1.8L обеспечивает мощность около 180 л.с. и 300 Нм, а 1.5L в этом случае отдает 175 л.с. и 250 Нм на передние колеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Внедорожник, Автомобили, Техника, Авто, Новинки авто, Geely HaoYue, Haoyue.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: для школьников запустят онлайн-курсы
Рада и МОН запускают онлайн-курсы для школьников
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Продолжение &quot;Очень странных дел&quot; вряд ли выйдет в 2020 году
Продолжение "Очень странных дел" вряд ли выйдет в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь