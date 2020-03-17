В Сети появились новые изображения внедорожника Geely Haoyue

Geely скоро дополнит свою линейку этим Hoayue, внедорожником с элементами дизайна от этого минивэна.

Китайский автогигант собирается добавить в свой ассортимент новый внедорожник, которому дает имя Haoyue.

У Geely есть модельный ряд в Китае, состоящий из 18 автомобилей — пестрой коллекции неизвестных седанов, хэтчбеков, кроссоверов и внедорожников.

Среди них есть только автомобиль, который может называть себя MPV: Jiaji.

Но перед тем, как автомобиль будет представлен полностью, PR-машина Geely появляется на новых изображениях.

Hoayue будет трехрядным внедорожником, который может вместить семь пассажиров. Длина автомобиля составляет 4,84 метра, высота — 1,78 метра, а колесная база — 2,82 метра. Это делает Hoayue всего на несколько сантиметров короче, чем, например, BMW X5.

Передняя часть Hoayue имеет квадратные формы с радиаторной решеткой, окруженной множеством полукруглых линий и горизонтальных планок. Крылья над колесными арками получили характерные выштамповки, чтобы визуально сделать их намного более квадратными, чем они есть на самом деле.

Сзади мы видим относительно приглушенный свет фонарей, которые соединены хромированной полосой. Светодиодное освещение спереди и сзади является стандартным. Утечка из Минпромторга Китая свидетельствует о нтом, что Hoayue может получить матричные фары.

Внедорожник оснастят адаптивным круиз-контролем на основе радара и светодиодными поворотниками на корпусах внешнихзеркал. Что касается интерьера, Geely Haoyue может похвастаться большой стеклянной панорамной крышей, часть которой, кажется, тоже наполовину открывается.

Список двигателей, вероятно, будет включать 1,8- и 1,5-литровые двигатели, известные по моделям Volvo. 1.8L обеспечивает мощность около 180 л.с. и 300 Нм, а 1.5L в этом случае отдает 175 л.с. и 250 Нм на передние колеса.