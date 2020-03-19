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Четверг, 19.03.2020
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Компания Suzuki представила гибридный хэтчбек Swift Sport (Фото)

Компания Suzuki представила гибридный хэтчбек Swift Sport (Фото)
08:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Компания Suzuki обновила Swift Sport, выпустив новую мягкую гибридную силовую установку и несколько полезных настроек.

Suzuki Swift Sport Hybrid получает дополнительный электромотор к 1,4-литровому четырехцилиндровому бензиновому двигателю с турбонаддувом.

Цены еще не были официально подтверждены, но Suzuki заявила, что они будут больше актуальных 17 479 фунтов стерлингов (1,58 млн рублей) из-за дополнительного стандартного оборудования. Ожидается, что новая модель поступит в продажу в конце апреля.

Мягкий гибрид Swift Sport оснащен доработанной версией 1,4-литрового четырехцилиндрового турбомотора, оснащенного 48-вольтовым встроенным стартер-генератором и компактным литий-ионным аккумулятором. Suzuki утверждает, что дополнения добавляют всего лишь 15 кг к стандартному весу Swift Sport, предлагая дополнительные 5 Нм крутящего момента — до 235 Нм.

Новая гибридная система не заставила Suzuki использовать автоматическую коробку передач. Как и в старой модели, в стандартной комплектации мощность передается на передние колеса через 6-ступенчатую механическую трансмиссию. Также в обновлении есть новая коробка передач, а также новый механизм переключения, который на 10% короче, чем у предшественника.

Показатели производительности в целом схожи с показателями предыдущего Swift Sport. Максимальная скорость составляет примерно 210 км/ч, в то время как скорость 100 км/ч набирается немного медленнее — за 9,1 секунды. Выходная мощность пересмотренного двигателя составляет 127 л.с. — примерно на 10 л.с. меньше, чем у предыдущей модели, предположительно в попытке снизить выбросы CO2. 

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Действительно, с введением новой гибридной системы Suzuki выбросы CO2 Swift Sport были уменьшены со 135 г/км до 127 г/км, а экономия топлива улучшилась с 75,6 км на галлон до заявленных 80,6 км на галлон. Электродвигатель также помогает бензиновому двигателю при большой нагрузке и контролирует функцию запуска-остановки автомобиля, которая, по словам японского производителя, еще больше снижает выбросы.

Как и старая модель, новый Swift Sport стандартно поставляется с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, кожаным спортивным рулем и задним стеклом. В 2020 году Suzuki модернизировала стандартную комплектацию своего "заряженного" хэтчбека, добавив светодиодные фары, передние противотуманные фары, автоматический кондиционер, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при движении по полосе и стереосистему с шестью динамиками.

Покупатели также могут выбрать один из шести вариантов окраски, включая пять цветов металлик, без каких-либо дополнительных затрат, в то время как контрастная черная отделка для крыши и зеркал может быть оценена дополнительно в 165 фунтов стерлингов.

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