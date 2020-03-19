В 2021 году появится модернизированный BMW 2-Series Coupe

Полностью переработанный, он будет иметь новый листовой металл и новый, уникальный интерьер, который не будет использоваться другими моделями.

Если вы обеспокоены тем, что купе нового поколения BMW 2-й серии пойдет по пути 2-серии Gran Coupe, у которого есть переднеприводная платформа с Mini и X1, у нас есть хорошие новости: грядущая модель, намеченная в конце 2021 года запуск в качестве модели 2022 очень сохранит свою текущую конфигурацию и будет привлекательной.

Источники компании подтверждают нам, что следующая купе 2-й серии поделится своей заднеприводной платформой с более высококлассными моделями BMW, ближайшими родственниками которой станут 3- и 4-серии.

Мощность будет поступать от четырехцилиндровых и шестицилиндровых двигателей с турбонаддувом, вероятно, продолжая текущий портфель из 2,0-литровых четырех в 230i и 3,0-литровых шести в M240i. Нам говорят, что встроенная шестерка в высококлассных версиях остается основой ориентированных на производительность BMW. Полный привод останется опцией.

Мы ожидаем, что BMW продолжит предлагать механическую коробку передач, по крайней мере, в M2 следующего поколения. Не ясно, продолжит ли BMW предлагать руководство в следующем M240i; хотя в настоящее время на американском рынке M240i возможен сдвиг, эта версия уже убита в Европе.

С сокращающимся рынком для кабриолетов, не будет еще 2-серии Droptop. BMW надеется привлечь большинство покупателей к конвертируемому автомобилю 4-й серии следующего поколения, который, в отличие от текущей модели, будет оснащен тканевым верхом, который позволит расположить его ближе к текущему конвертируемому автомобилю 2-й серии.

Считается, что многие являются типичным BMW и, возможно, духовным преемником легендарного 2002 года, у следующего 2-серийного купе не будет большой конкуренции. Самым близким, на наш взгляд, является двухместный Porsche Cayman.

Но будут некоторые кросс-шопинги со спортивным импортом на основе переднеприводных архитектур, таких как Mercedes-Benz CLA, Audi S3 и RS3 и даже собственная 2-я серия BMW Gran Coupe от BMW. Цены останутся близкими к текущей модели.