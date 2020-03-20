Aston Martin DBX получит новые версии

Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки.

Даже если он еще не поступил в продажу, Aston Martin уже рассматривает возможность расширения своей линейки кроссоверов двумя дополнительными вариантами DBX: четырехдверным купе и семиместным.

Исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Lagonda Марек Райхман в интервью австралийскому изданию GoAuto намекает на большее количество стилей кузова DBX в ближайшем будущем.

Если предположить, что четырехдверное купе Aston Martin DBX будет реализовано, оно будет конкурировать с такими авто, как купе Porsche Cayenne, BMW X6, Lamborghini Urus и некоторыми другими.

Между тем более крупный DBX с тремя рядами будет бороться с такими машинами, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Основываясь на успехе обоих этих сегментов, участники Aston могут значительно увеличить продажи компании; уже Aston Martin ожидает, что стандартный DBX повысит продажи примерно на 4000 единиц в год.

До тех пор покупателям придется обходиться традиционным Aston Martin DBX.

Внедорожник поступит в продажу всего через несколько месяцев в США, и будет стоить 189 000 долл., прежде чем появятся варианты.