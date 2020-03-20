Скачать
Пятница, 20.03.2020
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса
Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 марта

Aston Martin DBX получит новые версии

Aston Martin DBX получит новые версии
12:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки.

Даже если он еще не поступил в продажу, Aston Martin уже рассматривает возможность расширения своей линейки кроссоверов двумя дополнительными вариантами DBX: четырехдверным купе и семиместным.

Исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Lagonda Марек Райхман в интервью австралийскому изданию GoAuto намекает на большее количество стилей кузова DBX в ближайшем будущем.

Если предположить, что четырехдверное купе Aston Martin DBX будет реализовано, оно будет конкурировать с такими авто, как купе Porsche Cayenne, BMW X6, Lamborghini Urus и некоторыми другими.

Между тем более крупный DBX с тремя рядами будет бороться с такими машинами, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

В Корее на принтере распечатали сверхточную копию нового Kia Sorento (Видео)

Основываясь на успехе обоих этих сегментов, участники Aston могут значительно увеличить продажи компании; уже Aston Martin ожидает, что стандартный DBX повысит продажи примерно на 4000 единиц в год. 

До тех пор покупателям придется обходиться традиционным Aston Martin DBX.

Внедорожник поступит в продажу всего через несколько месяцев в США, и будет стоить 189 000 долл., прежде чем появятся варианты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Новинки авто, Кроссоверы, Aston Martin DBX, Кроссовер Aston Martin DBX.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
02 Пройдите тест и узнайте Вашу истинную личность
03 Что с нами делает кофе: польза кофеина для организма
04 Мокрый снег и заморозки: в Украину идет существенное похолодание
05 Итоги дня 19 марта: Коронавирус в Украине, учеба после карантина и горячая линия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: что известно на 20 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 20 марта
Тарифы на электроэнергию 2020: сколько платят украинцы за свет
Тарифы на электроэнергию 2020: сколько платим за свет
Мокрый снег и заморозки: в Украину идет существенное похолодание
Снег с дождем и до 5° мороза: в Украину идет резкое похолодание
Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь