Появилось изображения нового пикапа KIA (Фото)

На рендере представлен возможный экстерьер конкурента KIA Toyota Tacoma и Ford Ranger. Рендер является чем-то новым для стиля KIA, с малым использованием плавных линий.

Такое решение придает пикапу ощущение больших габаритов.

Спереди стоит отметить решетку в форме тигрового носа, которая охватывает всю ширину передней части и привязывается к светодиодным фарам с фирменными светодиодными ДХО в стиле новой Kia Cadenza.

Если Kia соберется войти в сегмент пикапов, то, вероятно, ее грузовик будет оснащаться тем же двигателем, что и аналог Hyundai: 3,0-литровый шестицилиндровый турбодизельный агрегат, который показали в роскошном внедорожнике Genesis GV80.