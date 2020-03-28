Пикап Volkswagen 1969 года превратили в электромобиль (Фото)

Мощность 50-летней модели теперь составляет 450 лошадиных сил.

Взамен родного мотора пикап Volkswagen 1969 года выпуска оборудовали электродвигателем от модели Tesla Model S Performance, который выдаёт 450 лошадиных сил.

Это примерно в 10 раз превышает первоначальную производительность пикапа.

Также был заменён и заводской аккумулятор автомобиля на батарею от кроссовера Model X, которая имеет ёмкость 100 киловатт-часов.

После всех преобразований 50-летний пикап теперь может набирать первую "сотню" за 5 секунд, а его запас хода составляет 400 километров.

Напомним, Испанский автопроизводитель SEAT объявил о прекращении производства и продаж своего минивэна Alhambra.