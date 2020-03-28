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Суббота, 28.03.2020
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Бюджетный аналог Kia Seltos поступил в продажу (Фото)

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Бюджетный аналог Kia Seltos поступил в продажу (Фото)
18:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Китайский автопроизводитель Yema сообщил о старте продаж своего сверхбюджетного кроссовера T60.

Автопроизводитель позиционирует его как прямого конкурента для Hyundai ix25 и KIA Seltos, который в Поднебесной известен под названием KX3.

Новинка получила небольшие изменения в экстерьере и дополнительный набор опций.

Длина нового кросса составляет 4 505 мм при колесной базе 2 550 мм. Ширина авто достигает 1 830 мм, а высота 1 680 мм.

Из дизайна выделим обновленную решетку радиатора, которую оснастили вертикальными секциями. Также новую конструкцию получили бамперы и головная оптика.

Моторная гамма автомобиля состоит из двух силовых агрегатов - 1,5-литрового атмосферного мотора с отдачей 112 л.с. и тарбодвигателя с тем же объемом, но мощностью 150 л.с.

Главным техническим новшеством стало появление вариатора, до этого можно было приобрести только версию с 5-ступенчатой механикой.

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Привод - передний на безальтернативной основе. Для бюджетного автомобиля Yema T60 имеет довольно богатое техническое оснащение - отметим систему стабилизации, запуск двигателя с кнопки, цифровую "приборку", электронный стояночный тормоз.

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В самой богатой комплектации покупатели получат мультимедийную систему с большим экраном, 17-дюймовые литые диски, кожаный салон, камеру заднего вида.

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Продажи, Кроссовер, Kia, KIA Seltos, Yema T60, Yema.
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