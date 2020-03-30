Компания Honda обновила флагманский внедорожник Avancier

Honda Avancier — это среднеразмерный купе-кроссовер, имеющий общие характеристики с седаном Accord.

С 2016 года Honda продает флагманский внедорожник Avancier, вдохновленный концепцией D, в Китае через совместное предприятие с группой GAC под названием Guangqi Honda Automobile.

Любопытен тот факт, что Honda также продает в значительной степени идентичную модель под названием UR-V, построенную другим совместным предприятием с Dongfeng Motors.

Avancier является довольно популярной на рынке Поднебесной моделью — в прошлом году она разошлась тиражом в 71 552 экземпляров. Теперь первые фотографии и информация об обновленном Honda Avancier 2020 года, появившемся в интернете, раскрывают подробности об обновлении.

Так, автомобиль получил новые горизонтальные вставки решетки радиатора, более угловатые бамперы, новые четырехугольные насадки выхлопной системы, изящные светодиодные задние фонари и новый дизайн колес из легкого сплава. Новые цвета также были добавлены в палитру.

Внутри Honda Avancier 2020 года получил новые варианты отделки салона, а также иную информационно-развлекательную систему, получившую название Honda Connect 2.0. Визуально все остальное остается без изменений, но опции модели были обновлены. В число новых функций вошли контроль спуска, беспроводную зарядку для смартфона, электропривод задней двери, плазменную систему очистки воздуха, автоматические фары и аудиосистему.

Линейка двигателей остается той же: китайские покупатели предложили на выбор 1,5-литровый турбированный четырехцилиндровый агрегат мощностью 196 л.с. и 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 276 л.с.

Первый поставляется в паре с вариатором, а второй — с девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Прайс-лист на обновленный Honda Avancier объявят 31 марта.