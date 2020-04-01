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Среда, 01.04.2020
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Chevy Corvette получит эффектный оттенок кузова

Chevy Corvette получит эффектный оттенок кузова
13:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Теперь у нас есть представление о том, как выглядит новый цвет.

Темно-красный оттенок появился на официальном сайте компании, которая поставляет американскому бренду Chevy краски для окрашивания их кузовов.

Новый оттенок получил название Red Mist Tintcoat.

Только вчера мы поделились новостями о том, что спортивное купе Corvette со средним расположением двигателя будет предложено с двумя новыми цветами кузова.

Теперь появилось понимание того, как будет выглядеть один из них.

Итак, Chevy Corvette C8 2021 модельного года можно прибрести с цветом кузова, который получил обозначение Red Mist Tintcoat (оттенок красного тумана – прим.редакции). Он заменит собой цвет Лонг-Бич, изображенный выше.

Эта информация обнаружилась на на сайте, принадлежащем компании, которая продает краску для подкраски автомобилей концерна GM, в чей состав входит компания Chevy .

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Похоже, что это более темный красный оттенок, похожий на прежний красный Лонг-Бич, который был доступен в начале этого года для Corvette C8, который, как мы уверены, больше не может быть заказан.

Corvette Blogger объясняет, что новый цвет также похож на два других красных оттенка, использовавшихся в прошлом - Magnetic Red и Crystal Red Metallic. 

Первый был доступен в период с 1999 по 2002 год, а затем вернулся в 2004 году, а через год был снят с производства. Что касается последнего, он широко использовался на протяжении поколений C6 и C7 , с 2008 по 2015 год.

Пока неизвестно, сколько денег Chevy собирается взять с за новый цвет Red Mist Tintcoat/Tactical Pearl 1, но напомним, что Long Red был предложен за 995 долларов.

Это была фактически самая дорогая краска, доступная для Корвета 2020 года, вместе с Sebring Orange.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Chevy Corvette.
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