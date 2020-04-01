"Карантинный" вариант: Mercedes-Benz изменила логотип из-за COVID-2019 (Фото)

В сецсетях бренда опубликовали "карантинный" вариант трехлучевой звезды.

Компания Mercedes-Benz продемонстрировала временный логотип, в дизайн которого внесли изменения из-за коронавируса COVID-2019.

"Карантинная" версия отличается уменьшенной трехлучевой звездой, за счет чего между ней и кругом появилось пространство.

Таким образом в компании пропагандируют необходимость соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя и других от заражения.

Напомним, ранее два других немецких бренда изменили свои эмблемы похожим образом, чтобы напомнить о социальной дистанции: четыре кольца Audi теперь не соприкасаются, а между литерами V и W в логотипе Volkwagen появился зазор.