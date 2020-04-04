Xiaomi представила проекционный автодисплей

На проложенном маршруте отобразится информация о заправках, кафе и гостиницах на пути.

Мир высоких технологий в автомобильной промышленности не стоит на месте.

Еще 10 лет назад мультимедийные системы с большим сенсорным экраном были большой редкостью в машинах, а сейчас применяются даже в автомобилях среднего класса.

Однако всю большую популярность приобретают проекционные дисплеи.

В пятницу, 3 апреля, китайская компания Xiaomi в партнерстве с Carrobot презентовала устройство Carrobot Smart Head-Up Display, которое будет интересно водителям, в машинах которых нет такого дисплея.

Примечательно, что такой гаджет не обязательно должен быть установлен в самые новые модели машин. Такой проекционный дисплей имеет ряд преимуществ – он является универсальным устройством, выполняющим функции навигатора и бортового компьютера.

Второй момент – его можно удобно расположить, что не будет отвлекать водителя от дороги.

В третьих, когда дисплей выключен, он абсолютно не препятствует обзору, в отличие от мультимедийных систем с "парящим" эффектом.

Carrobot Smart Head-Up Display уже был презентован ранее, однако новая версия получила ряд значимых обновлений – теперь функционалом можно управлять с помощью голосовых команд.

Примечательно, что цена на такой гаджет составляет всего 70 долларов. Уже анонсировано, что в скором времени она вырастет до 98 долларов.