Audi показала модель RS3 в исполнении Nardo Edition (Фото)

Немецкий бренд представил Audi RS3 нынешнего поколения в исполнении Nardo Edition.

Только в прошлом месяце Audi представила четвертое поколение A3 Sportback. У нас есть шпионские фотографии высокопроизводительных моделей - S3 и RS3.

Дебют последних состоится через несколько месяцев, и до тех пор клиентам придется довольствоваться текущим поколением RS3. К счастью, Audi решила представить текущий RS3 2020 модельного года в эксклюзивной версии Nardo Edition.

Сразу в глаза бросается необычный оттенок кузова, который получил обозначение Nardo Grey.

Впереди установлена решетка радиатора Audi RS Singleframe, сзади находятся выхлопные патрубки, характерные для RS моделей бренда. Черная отделка кузова сочетается с прохладным серым цветом. Машина получила двухцветные 19-дюймовые колесные диски.

RS3 Nardo Edition оснащен 2,5-литровым пятицилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 394 лошадиных силы. Семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением S-Tronic направляет мощность на все четыре колеса через систему полного привода Audi Quattro.

Несмотря на то, что производительность RS3 остается неизменной, RS3 Nardo Edition получают более высокую максимальную скорость в 279,97 км/ч. Это на 30 км/ч быстрее, чем стандартный RS3.

Ауди говорит, что RS3 Nardo Edition уже доступен в дилерских центрах бренда. Стартовая цена на Audi RS3 Nardo Edition 2020 года составляет 60 895 долларов. Всего будет выпущено 200 экземпляров новинки.