Автомобиль Porsche Taycan может стать полностью углеродным

Этот потрясающий спортивный автомобиль из углеродного волокна был разработан для проекта MA Thesis.

Время от времени появляется концептуальный автомобиль, который поражает нас.

Что-то настолько простое, такое прекрасное и настолько подходящее для цели, что нам остается только задуматься об одном: как скоро оно сможет достичь производства?

К сожалению, для нас большинство концепций так и не появилось, возможно, потому что она не выглядят так же хорошо, как Porsche Taycan.

К сожалению, Porsche Exclusive GT вряд ли мы увидим на дороге в ближайшее время. Это потому, что это не обычный концепт Porsche от команды дизайнеров в Штутгарте, Германия, а потому что это идея студента-дизайнера.

Основной идеей данного концепта является создание такого транспортного средства, которое будет сознательно приобретено как последний автомобиль, который когда-либо понадобится клиенту.

В этой связи дизайн получился футуристическим, вне времени, с намерением пережить грядущие годы. Из чистого плетеного углеродного волокна и с простыми, но в то же время классическими репликами Porsche, он выглядит невероятно, и вы можете видеть язык дизайна современных моделей, таких как Porsche Taycan.

Такие элементы, как дневные ходовые огни с четырьмя светодиодами и приподнятые арки передних колес, типичны для дизайна Porsche, а коническая задняя часть намекает на влияние Porsche 918 Spyder. Кроме того, весь этот аэродинамический внешний вид завершают ретро-современные колеса.

Интерьер также рассчитан на использование материалов, рассчитанных на длительный срок службы, не будучи устаревшими. Справедливо будет отметить, что это чертовски стильный дизайн, сочетающий дизайнерские реплики Porsche с футуристической идеей и технологией в виде камеры заднего вида вместо зеркал на крыльях.

Хотя нет никаких намеков на силовую установку, логично предполагать, что для четырехместной концепции идеально подходит электромотор. Кто знает, может быть, кто-то в Porsche оценит, и, возможно, это будет следующий Taycan.