Электрический кроссовер Fisker Ocean получит версию для экстремального бездорожья

В разработке у Fisker теперь находится хардкорный вариант Ocean для экстремального бездорожья.

Хенрик Фискер вернулся, и на этот раз его последнее автомобильное предприятие имеет больше шансов на успех, чем в прошлый раз.

Множество уроков было извлечено из старой модели Karma Fisker, но в отличие от последней, новые модели американской компании являются полностью электрическими.

Планируется, что внедорожник Fisker Ocean поступит в продажу в следующем году и станет прямым конкурентом Tesla Model Y. Он будет предлагать AWD, запас хода 300+, 0-100 км/ч в заявленные 2,9 секунды и стартовую цену около $ 37 000.

На данный момент производитель официально не объявил ничего о производстве, но технически говоря "что-то вроде этого вполне возможно". Главное заинтересовать обычных покупателей внедорожников.

"Низкий центр тяжести и широкая колея обеспечивают дополнительную стабильность и делают Fisker Ocean идеальным экологически чистым транспортным средством, пригодным для использования международными организациями, которым необходимо размещать спасательные машины в сельской местности.

Его также можно использовать как военную версию с нулевым уровнем выбросов для перевозки военнослужащих, поскольку нефть — одна из самых больших расходов для военных", — такое весьма оптимистичное заявление сделал Хенрик Фискер.

В конце концов, этот внедорожник Fisker Ocean теоретически будет конкурировать непосредственно с Jeep Wrangler, Land Rover Defender и будущим Ford Bronco. У этих газовых альтернатив уже есть преданные фанаты, и вероятно, многих владельцев будет трудно переманить.

С другой стороны, предстоящий Rivian R1S выглядит также потрясающе и уже продемонстрировал некоторые устойчивые возможности для бездорожья. Но главное, этот новый вариант Fisker Ocean предлагает то, что Tesla Model Y в настоящее время не делает.