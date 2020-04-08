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Fiat представил новый пикап Strada

Fiat представил новый пикап Strada
10:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

На момент старта продаж будет доступен только четырехдверный кузов, но есть и двухдверный его вариант.

Fiat представил модель Strada, которая позиционируется в качестве самого маленького пикапа бренда на бразильском рынке, который расположен ниже более крупного Toro.

Внешний дизайн машины ранее был обнаружен при подаче патентных документов в Национальный институт Бразилии (INPI), но теперь мы получили все официальные подробности о грузовике.

Фары пикапа расположены высоко на передней части. Фальшрадиаторная решетка имеет «острые» стороны с плоскими секциями сверху и снизу. Есть квадратные крылья и короткая грузовая платформа сзади. Топ-комплектации грузовика получают рейлинги, которые расположены за задней стойкой.

Strada имеет длину 4 480 мм, что делает его компактным пикапом. Для сравнения, среднеразмерный Ford Ranger в США имеет длину 5 354 миллиметра.

Грузовая платформа итальянской новинки в длину занимает 1 173 миллиметра, а в ширину 1 059 миллиметра. Пикап может выдержать груз весом в 650 кг. 

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Strada будет оснащен в стандартной комплектации 1,4-литровым двигателем, который развивает 88 лошадиных сил (123 Нм). Покупатели могут выбрать и 1,3-литровую силовую установку мощностью 109 л.с. (139 Нм). В обоих случаях предложена механическая коробка передач с пятью скоростями.

Внутри у грузовика строгий стиль и место для пяти пассажиров. В верхней части центральной консоли находится семидюймовый экран информационно-развлекательной системы с вертикально расположенными вентиляционными отверстиями. Управление климатической установкой выведено на три циферблата.

Strada должна была поступить в продажу в Бразилии в начале апреля, но Fiat временно закрыл свой завод по сборке пикапа из-за пандемии COVID-19. Теперь грузовик не прибудет до второй половины года. Цены должны начинаться с отметки в 13 458 долларов.

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