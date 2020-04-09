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Mitsubishi Fuso объявила о планах по выпуску водородных грузовиков e-Canter F-CELL (Фото)

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Mitsubishi Fuso объявила о планах по выпуску водородных грузовиков e-Canter F-CELL (Фото)
19:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новинка должна встать на конвейер до конца 2020 года.

На днях компания Mitsubishi Fuso объявила о намерении начать серийный выпуск своего первого водородного грузовика.

Напомним, что впервые концепт Mitsubishi Fuso Vision F-CELL был представлен еще осенью 2019 года в рамках автосалона в Токио.

Предполагалось, что такой автомобиль будет обладать грузоподъемностью до 4 тонн, а запас хода модели составит порядка 300 км.

Водородный e-Canter F-CELL станет вторым экологически чистым грузовиком Mitsubishi Fuso. В настоящее время доступна модель Fuso eCanter, которую собирают исключительно под заказ. В Европе эксплуатируется более 150 таких машин.

В компании отмечают, что грузовики на топливных элементах обладают главным преимуществом - быстрой скоростью зарядки: в случае с Mitsubishi Fuso e-Canter F-CELL на это будет уходить менее 10 минут.

Если же сравнивать Fuso e-Canter F-CELL и Fuso eCanter, то водородная версия сможет уехать гораздо дальше, поскольку запас хода электрического грузовика ограничен 100 км пути.

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Автопроизводители расчитывают на создание грузовиков с нулевым уровнем выбросов, способных проезжать до 500 км. Причем именно водородная технология позволяет сделать это реальностью. Например, в Fuso e-Canter F-CELL емкость бака составляет всего 10 кг. Разработкой грузового транспорта на топливных ячейках занимается и Toyota.

В марте 2020 года было создано совместное предприятие с Hino Motors, результатом работы которого должно стать появление более тяжелого грузовика полной массой до 25 тонн и запасом хода 600 км. Для его создания будут использованы наработки от седана Toyota Mirai.

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Mitsubishi, Грузовик, Авто, Mitsubishi Fuso, e-Canter F-CELL, Водородные грузовики, Mitsubishi Fuso Vision F-CELL, Hino Motors.
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